Хорватия — Бельгия: команды не смогли открыть счёт в первом тайме матча ЧМ-2022

Сборные Хорватии и Бельгии не смогли открыть счёт в первом тайме матча 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре.



На 18-й минуте матча после видеопросмотра был отменён пенальти в ворота Бельгии из-за офсайда: плечо защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена оказалось на несколько сантиметров впереди бельгийского игрока.



Матч сборных Хорватии и Бельгии проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, официальная вместимость которого 45 032 человек. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Хорватия имеет в своём активе четыре набранных очка после ничьей с Марокко в 1-м туре (0:0) и победы над Канадой (4:1) во втором матче. У сборной Бельгии три очка после победы над канадской командой в первом матче на чемпионате мира (1:0). В прошлом туре бельгийцы потерпели поражение от сборной Марокко (0:2).



В эти же минуты соперники Хорватии и Бельгии по группе F, команды Марокко и Канады, проводят свой матч. Африканская сборная сохраняет шансы на выход из группы.