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Созин: футболу не нужны судьи и болельщики на стадионе. То, что происходит на ЧМ — ужас

Созин: футболу не нужны судьи и болельщики на стадионе. То, что происходит на ЧМ — ужас
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о судействе на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«То, что происходит на ЧМ в плане судейства – просто ужас. Люди, которые руководят футболом в мире, хотят закрыть этот вид спорта и превратить его в киберфутбол: чтобы судья был не нужен, всё решала электроника, а арчи продолжались не 93-95 минут, а столько, сколько хотят начальники.

Нынешнему футболу больше не нужны не только судьи, но и болельщики на стадионе – всё делается для того, чтобы они оставались дома и только там, на больших экранах, могли разглядеть миллиметры офсайда. Это преступление перед футболом, фанатами и историей этого вида спорта. Правил в футболе больше не существует – их не понимают даже те, кто придумывает», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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