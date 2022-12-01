Созин: футболу не нужны судьи и болельщики на стадионе. То, что происходит на ЧМ — ужас

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о судействе на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«То, что происходит на ЧМ в плане судейства – просто ужас. Люди, которые руководят футболом в мире, хотят закрыть этот вид спорта и превратить его в киберфутбол: чтобы судья был не нужен, всё решала электроника, а арчи продолжались не 93-95 минут, а столько, сколько хотят начальники.



Нынешнему футболу больше не нужны не только судьи, но и болельщики на стадионе – всё делается для того, чтобы они оставались дома и только там, на больших экранах, могли разглядеть миллиметры офсайда. Это преступление перед футболом, фанатами и историей этого вида спорта. Правил в футболе больше не существует – их не понимают даже те, кто придумывает», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Ряженые» фанаты на ЧМ-2022 оказались настоящими: