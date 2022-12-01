Созин: футболу не нужны судьи и болельщики на стадионе. То, что происходит на ЧМ — ужас

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о судействе на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«То, что происходит на ЧМ в плане судейства – просто ужас. Люди, которые руководят футболом в мире, хотят закрыть этот вид спорта и превратить его в киберфутбол: чтобы судья был не нужен, всё решала электроника, а арчи продолжались не 93-95 минут, а столько, сколько хотят начальники.
Нынешнему футболу больше не нужны не только судьи, но и болельщики на стадионе – всё делается для того, чтобы они оставались дома и только там, на больших экранах, могли разглядеть миллиметры офсайда. Это преступление перед футболом, фанатами и историей этого вида спорта. Правил в футболе больше не существует – их не понимают даже те, кто придумывает», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
«Ряженые» фанаты на ЧМ-2022 оказались настоящими:
- 1 декабря 2022
-
19:30
-
19:20
-
19:18
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:07
-
18:00
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:23
-
17:15
-
17:11
-
16:58
-
16:54
-
16:46
-
16:44
-
16:41
-
16:38
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:12