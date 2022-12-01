Фабрегас: говорил о Тчуамени «Барселоне», но у неё не хватало денег на него

Бывший футболист «Челси», «Барселоны» и «Арсенала» Сеск Фабрегас поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике по «Монако» Орельене Тчуамене.
«Мы много разговаривали с Орельеном, особенно после его первого вызова в сборную Франции. Он попросил у меня много советов из моего опыта по «Арсеналу», «Челси» и «Барселоне». Я был очень рад поделиться этим с ним. Я быстро понял, что он не такой игрок, как другие. Впервые я увидел его во время матча лиги «Бордо» с «Монако». Я был на скамейке запасных и остался впечатлён его выступлением. Нас обыграли, и я помню, как спросил одного из наших заместителей: «А кто этот полузащитник в Бордо?». Когда он перешёл к нам, у него был небольшой этап адаптации, а затем он только прогрессировал и подтверждал всё хорошее, что я о нём думал.
Я говорил о нём «Барселоне». Они хотели найти замену для Серхио Бускетса. Но тогда «Барсе» не хватало денег, и я думаю, что они не могли предложить более € 40 млн. С тех пор он подписал контракт с «Реалом» и стал там игроком основы, а также незаменимым игроком во французской сборной», — приводит слова Фабрегаса Footmercato.
«Реал» дома обыграл «Кадис». Отставание от «Барселоны» — 2 очка
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