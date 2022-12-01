«Не думаю, что он меня выгонит». Рюдигер рассказал, что арендует дом Наваса в Мадриде
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Коста-Рики рассказал, что арендует в Мадриде дом голкипера Кейлора Наваса.
«Кейлор – отличный вратарь, которого по-прежнему немного недооценивают, как по мне. Но, конечно, мы хотим обыграть Коста-Рику. Выгонит ли он меня [из своего дома в случае победы]? Пока я вовремя плачу за аренду, не думаю, что это произойдёт», – приводит слова Рюдигера Eurosport.
29-летний Рюдигер стал игроком «Реала» летом 2022 года. 35-летний Навас выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год, затем перейдя в «ПСЖ».
Встреча между сборными Германии и Коста-Рики начнётся в 22:00 по московскому времени.
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