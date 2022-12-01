Фабрегас: Месси хотел закончить карьеру в «Барселоне», но сейчас он счастлив в «ПСЖ»

Полузащитник Сеск Фабрегас, ныне выступающий за клуб Серии В «Комо», поделился мнением о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси, с которым они ранее играли вместе за «Барселону».

«До переезда в Париж Лионель Месси знал только один клуб. Он всегда был очень привязан к «Барселоне», к городу. Всей его семье пришлось покинуть своё уютное гнёздышко, когда он был очень счастлив там, а его дети учились в местной школе. Он планировал закончить карьеру там.

Вы знаете, мы профессиональные футболисты, но также и люди, и не всегда легко удаётся уладить всё наилучшим образом. Он и его семья открыли для себя новую среду, новую страну, новый чемпионат, и теперь по его выступлениям мы понимаем, что Лионель очень счастлив в Париже. Это чувствуется на поле, где мы видим настоящего Месси. Его будущее в «ПСЖ»? Я не знаю, мы не говорим об этом друг с другом, это всё же что-то очень личное.

Месси может перейти в «Интер» Майами, где также могу оказаться и я? Слышал об этих слухах. Но я очень счастлив в «Комо» в этом новом проекте, который очень важен для меня. Со своей стороны, Лионель сосредоточен на чемпионате мира и «ПСЖ», — приводит слова Фабрегаса Footmercato.

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