Сборная Бельгии не прошла в плей-офф чемпионата мира впервые за 24 года

Сборная Бельгии сыграла вничью 0:0 с национальной командой Хорватии в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Этот результат не позволил бельгийской команде квалифицироваться в плей-офф турнира.



Ранее сборная Бельгии обыграла команду Канады в 1-м туре чемпионата мира в Катаре (1:0) и потерпела поражение от Марокко (0:2). Всего бельгийцы набрали четыре очка, в то время как у Хорватии – пять, а у Марокко – семь набранных очков. Таким образом, национальная команда Бельгии заняла третье место в группе и не смогла пройти в плей-офф мундиаля.



Последний раз сборная Бельгии не выходила из группы на чемпионате мира 1998 года во Франции. Лучшим результатом команды в истории является бронза чемпионата мира 2018 года в России.