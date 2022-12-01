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Сборная Марокко впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Марокко впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионата мира
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Сборная Марокко по футболу одержала победу над командой Канады в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 2:1.

Марокканские футболисты заняли первое место в турнирной таблице группы F и вышли в 1/8 финала ЧМ-2022. Марокко впервые за 36 лет сыграет в плей-офф чемпионата мира. Ранее им это удалось в 1986 году. Тогда на групповом этапе марокканцы заняли первое место, а в 1/8 финала уступили сборной ФРГ (0:1).

Соперник Марокко по первому раунду плей-офф определится сегодня, по окончании матчей группы E: Япония — Испания и Коста-Рика — Германия.

Ранее стали известны четыре пары 1/8 финала ЧМ-2022: Нидерланды — США, Англия — Сенегал, Аргентина — Австралия, Франция — Польша.

Календарь ЧМ-2022 по футболу
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