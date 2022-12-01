Марокко побило рекорд африканских сборных по набранным очкам на групповой стадии ЧМ

Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 3-го тура группового этапа, в котором сборная Марокко обыграла Канаду со счётом 2:1 и вышла в плей-офф турнира с первого места группы F. Как сообщает статистический портал Opta Sports, африканская сборная побила рекорд для стран этого континента на групповом этапе мундиаля, набрав семь очков.

В 1-м туре марокканцы сыграли вничью с Хорватией — 0:0. Затем команда неожиданно обыграла бронзовых призёров чемпионата мира 2022 года, сборную Бельгии, со счётом 2:0. Победа над Канадой позволила «шашечным» набрать семь очков и опередить Хорватию на два очка, которая в параллельном встрече сыграла вничью с Бельгией — 0:0.

На стадии 1/8 финала Марокко встретится с командой, которая займёт второе место в группе Е. В списке претендентов — Испания, Япония, Коста-Рика и Германия.