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Никита Баженов: Бельгия сильно сдала по сравнению с ЧМ-2018. Команда была на излёте

Никита Баженов: Бельгия сильно сдала по сравнению с ЧМ-2018. Команда была на излёте
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов оценил успехи сборной Бельгии на прошлом чемпионате мира, на котором они заняли третье место, и на текущем мундиале. Команда Роберто Мартинеса уже покинула турнир, вылетев с него.

«У «золотого поколения» бельгийцев сегодня был последний шанс на победу на крупном турнире. Это та сборная, которая была на излёте. К сожалению, у них ещё какие-то определённые внутрикомандные проблемы. Это очень важно, особенно на больших турнирах, потому что у команды должна быть одна цель!

А здесь, когда какие-то у них ещё и проблемы выходят из команды в газеты, в телевизор — это не есть хорошо! А мы всё это прекрасно знаем. По игре они сильно сдали, по сравнению с чемпионатом мира в России», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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