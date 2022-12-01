Во второй раз в истории две африканские сборные вышли в плей-офф чемпионата мира

Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 3-го тура группового этапа, в котором сборная Марокко обыграла Канаду со счётом 2:1 и сумела выйти в плей-офф соревнования. Как сообщает статистический портал Opta Sports, во второй раз в истории турнира сразу две африканские команды сумели выйти в 1/8 финала. Первым в эту стадию вышел Сенегал.

Ранее подобное происходило на чемпионате мира 2014 года — тогда из группы вышли сборные Алжира и Нигерии. Каждая из них не сумела дальше продолжить борьбу: алжирцы уступили Германии со счётом 1:2, а нигерийцы Франции — 0:2.

В 1/8 финала чемпионата мира в Катаре Марокко встретится с одной из команд группы Е — Испанией, Японией, Коста-Рикой или Германией. Соперник Сенегала на этой стадии турнира уже определился — им стала сборная Англии.