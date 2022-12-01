Лукаку упустил больше голевых моментов за 45 минут, чем любой другой игрок на ЧМ в Катаре

Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 3-го тура группового этапа, в котором сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью — 0:0. По ходу второго тайма форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку не реализовал множество моментов для взятия ворот. Как сообщает Squawka, нападающий упустил четыре возможности за 45 минут — больше, чем любой игрок в рамках турнира в Катаре.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе также не реализовал четыре голевых момента, однако игрок провёл на поле больше минут. На третьем месте списка располагается польский нападающий Роберт Левандовски, который упустил три возможности для взятия ворот.

Ничья не позволила бельгийской команде продолжить борьбу на чемпионате мира. Команда набрала четыре очка и заняла третье место группы F, уступив первые две строчки Марокко и Хорватии.