Перишич перепрыгнул через фотографа после ничьей в матче со сборной Бельгии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич после финального свистка, который зафиксировал нулевую ничью в матче 3-го раунда со сборной Бельгии, перепрыгнул через фотографа, пока стремился к команде, чтобы сделать традиционное послематчевое фото.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перишич стал одним из самых возрастных авторов двух голевых передач на чемпионате мира. На данный момент футболисту 33 года и 298 дней, благодаря чему Иван стал третьим игроком в истории турнира по этому показателю после Ласло Фазекаша из Венгрии и Микаэля Лаудрупа из Дании.



Стоит отметить, что сборная Хорватии вышла из группы на втором чемпионате мира подряд, проиграв лишь один из последних 19 матчей во всех официальных турнирах. На прошлом чемпионате мира команда Златко Далича дошла до финала.