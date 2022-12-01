Коста-Рика — Германия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Германии сыграет с Коста-Рикой. Встреча между командами пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Стефани Фраппар прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
Коста-Рика: Навас — Варгас, Вастон, Дуарте, Фуллер, Овьедо — Борхес, Техеда, Агилера, Кэмпбелл — Венегас.
Германия: Нойер — Рюдигер, Раум, Зюле, Киммих — Горецка, Гюндоган, Мусиала — Гнабри, Мюллер, Зане.
В данный момент Германия занимает последнее, четвёртое место группы Е, набрав одно очко. Коста-Рика находится на третьей позиции, имея в активе три очка. В параллельной встрече лидер квартета, сборная Испании (4) сыграет с Японией (3), которая находится на втором месте.
- 1 декабря 2022
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