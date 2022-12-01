Сеск Фабрегас: не могу сказать, что Испания является фаворитом чемпионата мира

Бывший футболист «Челси», «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас поделился мнением об игре сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

«Следил за всеми матчами сборной. Очень приятно видеть, как они играют, есть несколько замечательных личностей, и я думаю, что у них отличная сплочённость и интересная тактика игры. Не могу сказать, что Испания является фаворитом, но я вижу её в пятёрке лучших стран на этом чемпионате мира, наряду с Бразилией и Францией», — цитирует Фабрегаса Footmercato.

Сегодня, 1 декабря, сборная Испании проведёт свой последний матч группового этапа мундиаля, в котором сыграет с Японией. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В параллельном матче группы Е сыграют сборные Коста-Рики и Германии.