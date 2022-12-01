Нойер установил рекорд среди вратарей по числу матчей на чемпионатах мира

Сегодня, 1 декабря, сборная Германии встречается с командой Коста-Рики в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Матч проходит в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер вышел на поле в 19-м матче на чемпионатах мира. 36-летний вратарь установил рекорд среди вратарей, принимавших участие в мундиалях. Он превзошёл достижения Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, на счету которых по 18 игр.
Сборная Германии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы E, набрав одно очко за прошедших два тура. В случае победы немцы будут иметь шансы на выход в плей-офф ЧМ-2022.
Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира:
- 1 декабря 2022
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