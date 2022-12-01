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«Для меня он один из лучших игроков в мире». Фабрегас — о Килиане Мбаппе

«Для меня он один из лучших игроков в мире». Фабрегас — о Килиане Мбаппе
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Бывший испанский футболист Сеск Фабрегас поделился мнением о выступлении сборной Франции на чемпионате мира, а также о форварде команды Килиане Мбаппе.

«У Франции хороший старт. Если не брать поражение в последнем туре, они выиграли первые два матча, несмотря на отсутствие таких игроков, как Бензема, Лукас Эрнандес, Канте и Погба. У них очень молодая команда, но это также часть её силы, у неё отличный индивидуальный стиль.

Да, это правда, что трудно защитить свой титул. Франция не смогла этого сделать в 2002 году, а мы не смогли этого сделать в 2014 году в Бразилии. Это доказывает, что выиграть два чемпионата подряд непросто. Но то, что показала Франция, очень многообещающе для будущего, особенно с Килианом Мбаппе, который находится сейчас в отличной форме. Для меня является одним из лучших игроков в мире», — приводит слова Фабрегаса Footmercato.

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