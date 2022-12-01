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Далич: у Хорватии отобрали чистый пенальти. VAR снова против нас, но это нас не сломило

Далич: у Хорватии отобрали чистый пенальти. VAR снова против нас, но это нас не сломило
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал выход команды в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года после ничье во встрече 3-го тура с Бельгией (0:0).

«Я ожидал войны, Бельгия не могла сыграть плохо трижды. Хорватия была великолепна, мы отлично провели первый тайм. У нас отобрали чистый пенальти, VAR снова против нас, линии рисуют как угодно. Но нас это не сломило, мы ожидали, что у Бельгии будут возможности. Нам повезло.

С кем сыграем в 1/8 финала? Испания должна стать нашим соперником. Отличная команда с отличным тренером. У нас с ними был сложный опыт, мы проиграли в дополнительное время на Евро. Самое главное – отдохнуть, потому что впереди у нас тяжёлая игра. Там есть Ольмо, которого мы очень хорошо знаем, и он имеет большое значение. Но нам всё равно, кто выйдет против нас, мы никого не боимся, если будем играть так, как играли с Бельгией», — приводит слова Далича Dalmatinskiportal.

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