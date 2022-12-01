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Модрич: сегодня мы доказали, что можем соперничать со всеми

Модрич: сегодня мы доказали, что можем соперничать со всеми
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал выход своей команды в плей-офф чемпионата мира. В игре 3-го тура подопечные Златко Далича сыграли вничью с национальной команды Бельгии.

«Мы рады, что вышли из группы, последние два матча мы провели достойно. Сегодняшним результатом я вполне доволен. Да, у соперников тоже были моменты, они могли забить, но мы не отсиживались в обороне, у нас была возможность раньше решить все вопросы. Сегодня мы доказали, что можем соперничать со всеми и способны противостоять кому угодно», – цитирует хавбека Jutarnji List.

Стоит отметить, что сборная Хорватии вышла из группы на втором чемпионате мира подряд, проиграв лишь один из последних 19 матчей во всех официальных турнирах.

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