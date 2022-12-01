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Япония — Испания: Мората открыл счёт на 12-й минуте игры

Япония — Испания: Мората открыл счёт на 12-й минуте игры
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В эти минуты сборные Японии и Испании встречаются в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходит в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». На 14-й минуте встречи испанцы ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 12-й минуте первый гол во встрече забил испанский нападающий Альваро Мората, замкнувший головой навес в исполнении Сесара Аспиликуэты.

После двух туров испанцы занимают первое место в турнирной таблице группы E, набрав четыре очка. Япония — на второй строчке с двумя очками. В параллельном матче встречаются команды Коста-Рики и Германии (0:1, первый тайм).

Команды, которые выйдут в плей-офф из группы Е, сыграют в 1/8 финала со сборными Марокко и Хорватии.

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