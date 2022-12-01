Александр Мостовой: Пиняев — одарённый паренёк. Главное, чтобы продолжал прогрессировать

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на победу полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка».
«Пиняев заслуженно признан лучшим молодым игроком РПЛ. Он действительно одарённый паренёк. Главное, чтобы продолжал прогрессировать. Последние полгода Пиняев стал чаще играть в основе, несколько раз отметился хорошими голами, поэтому заслуженно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла).
Напомним, в прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.
- 1 декабря 2022
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