Александр Мостовой: Пиняев — одарённый паренёк. Главное, чтобы продолжал прогрессировать

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на победу полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка».

«Пиняев заслуженно признан лучшим молодым игроком РПЛ. Он действительно одарённый паренёк. Главное, чтобы продолжал прогрессировать. Последние полгода Пиняев стал чаще играть в основе, несколько раз отметился хорошими голами, поэтому заслуженно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла).

Напомним, в прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.