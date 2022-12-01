Мората стал вторым испанцем в истории ЧМ, забивавшим в своих первых трёх матчах турнира

Сегодня, 1 декабря, проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Испании играет с Японией. На 11-й минуте нападающий «Красной фурии» Альваро Мората открыл счёт в этой встрече. Как сообщает статистический портал Opta Sports, форвард стал вторым испанцем в истории, который сумел отличиться в своих первых трёх матчах мундиаля.

Первым за сборную Испании в первых трёх матчах турнира отличился Тельмо Сарра в 1950 году. Футболист забил в ворота США (3:1), Чили (2:0) и Англии (1:0).

Ранее Альваро Мората отличился в ворота Коста-Рики в 1-м туре, благодаря чему его команда одержала разгромную победу со счётом 7:0 (также на счету форварда результативная передача). Также Мората забил в ворота Германии, что позволило сыграть испанской команде вничью — 1:1.