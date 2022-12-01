Защитник сборной Хорватии Гвардиол: кто знает, может быть, однажды я окажусь в «Челси»

Защитник «РБ Лейпциг» и Хорватии Йошко Гвардиол после ничейного матча с Бельгией (0:0) прокомментировал интерес со стороны лондонского «Челси». Минувшим летом синие пытались подписать хорватского футболиста, но получили отказ от немецкого клуба.

«Возможный переход в «Челси»? Я не в курсе. Вы знаете, что произошло за последние несколько месяцев. Честно говоря, я понятия не имею. Мой агент позаботится об этом, и затем мы посмотрим, как будут обстоять дела. Прямо сейчас я счастлив в «Лейпциге». Но никогда не знаешь наверняка. В жизни происходит всякое, но прямо сейчас я собираюсь остаться в клубе и выступать за него.

Конечно, «Челси» — большой клуб, и, кто знает, может быть, однажды я буду там. Действительно приятно читать подобные вещи, особенно потому, что там играет [партнёр по сборной Хорватии] Ковачич, так что никогда не знаешь наверняка. Я разговаривал с ним об этом», — цитирует Гвардиола The Athletic.

Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре