Сергей Юран высказался о вылете сборной Бельгии с чемпионата мира в Катаре

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал вылет Бельгии с чемпионата мира 2022 года в Катаре после ничьей в матче 3-го тура с Хорватией (0:0). Хорватская сборная благодаря ничейному результату вышла в плей-офф ЧМ-2022.

«Это неудачное выступление бельгийцев. Футболисты с каждым годом не молодеют, а стареют. Четыре года — это достаточно большой срок для любого спортсмена. К сожалению, они просто не наиграли, чтобы выйти из группы. Всё закономерно», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После матча главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост. Специалист возглавил сборную Бельгии в 2016 году. С ним команда дошла до полуфинала чемпионата мира в России.