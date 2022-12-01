Сергей Юран высказался о вылете сборной Бельгии с чемпионата мира в Катаре
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Российский тренер Сергей Юран прокомментировал вылет Бельгии с чемпионата мира 2022 года в Катаре после ничьей в матче 3-го тура с Хорватией (0:0). Хорватская сборная благодаря ничейному результату вышла в плей-офф ЧМ-2022.
«Это неудачное выступление бельгийцев. Футболисты с каждым годом не молодеют, а стареют. Четыре года — это достаточно большой срок для любого спортсмена. К сожалению, они просто не наиграли, чтобы выйти из группы. Всё закономерно», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После матча главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост. Специалист возглавил сборную Бельгии в 2016 году. С ним команда дошла до полуфинала чемпионата мира в России.
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