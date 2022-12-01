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Япония — Испания: испанцы минимально выигрывают после первого тайма

Япония — Испания: испанцы минимально выигрывают после первого тайма
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В эти минуты сборные Японии и Испании встречаются в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходит в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

По окончании первого тайма встречи испанцы выигрывают со счётом 1:0. На 12-й минуте гол забил нападающий сборной Испании Альваро Мората. Защитник испанцев Сесар Аспиликуэта мягко навесил справа во вратарскую, где оставшийся без присмотра Мората выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку ворот Сюити Гонды.

На данную минуту испанцы выходят из группы с первого места, набирая семь очков. Япония — на третьей строчке в онлайн-таблице, набирая три очка. В параллельной встрече Германия после первого тайма обыгрывает Коста-Рику (1:0), зарабатывая четыре очка и выходя из группы со второго места. Команды, которые выйдут в плей-офф, сыграют в 1/8 финала со сборными Марокко и Хорватии.

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