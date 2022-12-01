Япония — Испания: Доан сравнял счёт на 48-й минуте
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В эти минуты сборные Японии и Испании встречаются в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходит в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
В начале второго тайма встречи счёт ничейный — 1:1.
На 48-й минуте ответный гол в составе сборной Японии забил вингер Рицу Доан, вышедший на замену в перерыве. Он нанёс мощный точный удар по воротам Уная Симона.
Напомним, счёт во встрече на 12-й минуте открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората.
В параллельной встрече группы E встречаются команды Коста-Рики и Германии. В начале второго тайма немцы ведут со счётом 1:0, единственный мяч к данной минуте забил Серж Гнабри.
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