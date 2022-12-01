Коста-Рика — Германия: Ельцин Техеда сравнял счёт в матче на 58-й минуте

Сегодня, 1 декабря, проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Германии играет с Коста-Рикой. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Стефани Фраппар прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 58-й минуте сборная Коста-Рики перехватила мяч в центре поля. В результате комбинаций мяч оказался на правом фланге, после чего последовал удар по воротам, но Мануэль Нойер парировал. На добивании первым был Ельцин Техеда, который сравнял счёт в матче — 1:1.

На данный момент из-за событий в параллельной встрече, где Япония обыгрывает Испанию со счётом 2:1, Германия занимает последнее, четвёртое место группы Е.