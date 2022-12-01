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Коста-Рика — Германия: Хуан Варгас вывел костариканцев вперёд на 70-й минуте

Коста-Рика — Германия: Хуан Варгас вывел костариканцев вперёд на 70-й минуте
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Сегодня, 1 декабря, проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Германии играет с Коста-Рикой. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Стефани Фраппар прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 70-й минуте сборная Коста-Рики исполняла штрафной удар. С центра поля последовал заброс в штрафную, и после серии нескольких скидок Хуан Варгас головой переправил мяч в ворота — 2:1.

По итогам прошлых двух туров Германия занимает последнее, четвёртое место группы Е, набрав одно очко. Коста-Рика находится на третьей позиции, имея в активе три очка. В параллельной встрече лидер квартета, сборная Испании (4) играет с Японией (3), которая находится на втором месте.

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