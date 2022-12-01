Коста-Рика — Германия: Хаверц сравнял счёт на 73-й минуте
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Сегодня, 1 декабря, проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Германии играет с Коста-Рикой. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Стефани Фраппар прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 73-й минуте футболисты сборной Германии побежали в опасную атаку. После длинного паса Никласа Фюллькруга на ударной позиции оказался Кай Хаверц, который сравнял счёт в матче — 2:2.
На данный момент Германия занимает последнее, четвёртое место группы Е. Коста-Рика располагается на третьей строчке. Возглавляет квартет Япония, которая в параллельной встрече обыгрывает сборную Испании со счётом 2:1.
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