Стало известно, с кем сыграют Испания и Япония в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года

1 декабря в группах E и F состоялось четыре матча 3-го тура чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Сборная Японии одержала победу над командой Испании (2:1) и вышла в плей-офф мундиаля. Японцы заняли первое место в турнирной таблице группы Е, испанцы — на второй строчке.
Ранее также состоялись встречи группы F, в результате которых в 1/8 финала вышли сборные Марокко и Хорватии. Марокканцы одержали победу над канадцами (2:1) и заняли первое место, а хорваты сыграли в нулевую ничью с командой Бельгии, заняв вторую строчку.
1/8 финала ЧМ-2022:
Япония — Хорватия, 5 декабря, 18:00 мск, «Эль-Джануб» (Эль-Вакра);
Марокко — Испания, 6 декабря, 18:00 мск, «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян).
Ранее также стало известно, что в первом раунде плей-офф сыграют следующие пары: Нидерланды — США, Англия — Сенегал, Аргентина — Австралия, Франция — Польша.
- 2 декабря 2022
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:46
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:30
-
00:29
-
00:26
-
00:09
- 1 декабря 2022
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:53
-
23:42
-
23:31
-
23:28
-
23:16
-
23:11
-
23:07
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:35
-
22:33
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:40