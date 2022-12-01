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Стало известно, с кем сыграют Испания и Япония в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года

Стало известно, с кем сыграют Испания и Япония в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года
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1 декабря в группах E и F состоялось четыре матча 3-го тура чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Сборная Японии одержала победу над командой Испании (2:1) и вышла в плей-офф мундиаля. Японцы заняли первое место в турнирной таблице группы Е, испанцы — на второй строчке.

Ранее также состоялись встречи группы F, в результате которых в 1/8 финала вышли сборные Марокко и Хорватии. Марокканцы одержали победу над канадцами (2:1) и заняли первое место, а хорваты сыграли в нулевую ничью с командой Бельгии, заняв вторую строчку.

1/8 финала ЧМ-2022:
Япония — Хорватия, 5 декабря, 18:00 мск, «Эль-Джануб» (Эль-Вакра);
Марокко — Испания, 6 декабря, 18:00 мск, «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян).

Ранее также стало известно, что в первом раунде плей-офф сыграют следующие пары: Нидерланды — США, Англия — Сенегал, Аргентина — Австралия, Франция — Польша.

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