Коста-Рика — Германия: Хаверц вывел немецкую команду вперёд на 85-й минуте

Сегодня, 1 декабря, проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Германии играет с Коста-Рикой. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Стефани Фраппар прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 85-й минуте немцы провели атаку правым флангом. Серж Гнабри навесил в штрафную, где Кай Хаверц беспрепятственно замкнул передачу — 3:2.

На данный момент Германия занимает третье место группы Е, а Коста-Рика находится на четвёртой позиции. В параллельной встрече сборная Японии обыгрывает Испанию со счётом 2:1. Если матчи закончатся с таким счётом, то Германия покинет турнир в Катаре.