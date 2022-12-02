Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 1 декабря, турнирная таблица

1 декабря завершились матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых играли команды из групп Е и F. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа Е
- Коста-Рика — Германия — 2:4;
- Япония — Испания — 2:1.
Группа F
- Канада — Марокко — 1:2;
- Хорватия — Бельгия — 0:0.
В группе Е неожиданным победителем оказалась Япония, которая набрала шесть очков благодаря очной встрече с Испанией. «Фурия Роха» из-за исхода игры опустилась на второе место (4 очка). Германия (4) заняла третье место из-за разницы забитых и пропущенных мячей и второй раз подряд покидает турнир на стадии группового этапа. Коста-Рика (3) замкнула квартет.
В группе F тоже не обошлось без сенсаций. Марокко по итогам трёх туров возглавило таблицу, набрав семь очков. Хорватия (5) из-за ничьей в последнем матче закончила групповой этап на второй строчке. Бельгия (4) неожиданно заняла третье место и покидает мундиаль вслед за немецкой сборной. Канада (0), не одержавшая ни одной победы, закончила турнир на четвёртой строчке.
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- 1 декабря 2022
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