Германия после победы на ЧМ-2014 вылетает со второго мундиаля подряд на стадии группы
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Сборная Германии одержала победу над командой Коста-Рики в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 4:2. Встреча прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».
Команда Ханса-Дитера Флика покидает ЧМ-2022, заняв третье место по итогам группового этапа. В активе немцев четыре очка после трёх матчей, несмотря на победу в заключительном туре, они оказались ниже Испании из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Первое место в группе Е заняла команда Японии, набравшая шесть очков.
Отметим, что чемпионы мира 2014 года вылетают со второго мундиаля подряд на стадии группового этапа. В 2018 году Германия (3 очка) заняла четвёртое место в группе с Мексикой (6), Швецией (6) и Южной Кореей (3).
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