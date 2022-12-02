Бускетс: казалось, что Испания контролирует матч. Два гола придали Японии уверенности

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс подвёл итоги встречи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Японии (1:2).



«Казалось, что мы контролируем матч, японцы же надеялись на контратаку. В начале второго тайма мы ошиблись, соперники подобрались к воротам, создав опасные моменты.



Испания хотела победить. Теперь в 1/8 финала мы сыграем со сборной Марокко, это будет очень тяжёлый матч. Мы не выбирали соперника по плей-офф, кто бы это ни был. То, что кто-то занял первое или второе место, не говорит, что будет легче или сложнее



Нам было некомфортно, потому что японцы очень хорошо закрывали варианты для передач между линиями, нам было трудно создать опасные моменты. Мы знали, что так будет, эти два гола придали им уверенности», — приводит слова Бускетса Marca.