Томас Мюллер намекнул на завершение карьеры в сборной Германии после вылета с ЧМ-2022

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер дал намёк о завершении своей карьеры в национальной команде после вылета бундестим с чемпионата мира в Катаре.
«Если это был мой последний матч, я хочу кое-что сказать болельщикам сборной Германии: это было огромное удовольствие, я пережил прекрасные моменты и оставлял своё сердце на поле в каждом матче. Я всегда старался изо всех сил, хотя и не всегда добивался успеха, я делал это с любовью», — приводит слова Мюллера журналист Фабрицио Романо.
33-летний футболист выступал за немецкую сборную с 2010 года, когда вышел в товарищеской игре с Аргентиной (0). После этого Томас попал в итоговую заявку команды на чемпионат мира в 2010 году в ЮАР, по итогам которого стал лучшим бомбардиром турнира (5 мячей). Его дебютный гол пришёлся на матч с Австралией, в котором его команда победила со счётом 4:0. В составе немецкой сборной Мюллер становился чемпионом мира 2014 года.
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