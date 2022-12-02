«Девчонки, может, лучше на женский чемпионат мира?» Быстров — о судействе в матче Германии

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал судейство в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Коста-Рики и Германии (2:4).



«Девчонки, искреннее спасибо вам за судейство, вы прям реально красотки. Но давайте, может, лучше на женский чемпионат мира, нет?» — написал Быстров в своём телеграм-канале.



Напомним, прошедшую встречу обслуживала бригада с французской судьёй Стефани Фраппар, её ассистентами были Неуза Инес Бакк (Бразилия), Карен Ханетт Диас Медина (Мексика), резервный арбитр — Саид Мартинес (Токоа, Гондурас).



Сборная Германии вылетела с ЧМ-2022, несмотря на победу. Немцы завершили групповой этап на третьей строчке.

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