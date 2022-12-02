Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Девчонки, может, лучше на женский чемпионат мира?» Быстров — о судействе в матче Германии

«Девчонки, может, лучше на женский чемпионат мира?» Быстров — о судействе в матче Германии
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал судейство в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Коста-Рики и Германии (2:4).

«Девчонки, искреннее спасибо вам за судейство, вы прям реально красотки. Но давайте, может, лучше на женский чемпионат мира, нет?» — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Напомним, прошедшую встречу обслуживала бригада с французской судьёй Стефани Фраппар, её ассистентами были Неуза Инес Бакк (Бразилия), Карен Ханетт Диас Медина (Мексика), резервный арбитр — Саид Мартинес (Токоа, Гондурас).

Сборная Германии вылетела с ЧМ-2022, несмотря на победу. Немцы завершили групповой этап на третьей строчке.

Невероятная драма Германии. Обиднее вылететь с чемпионата мира просто невозможно! Невероятная драма Германии. Обиднее вылететь с чемпионата мира просто невозможно!

Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022