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«Мы можем побеждать лучших в мире». Тренер Японии – о выходе в плей-офф с первого места

«Мы можем побеждать лучших в мире». Тренер Японии – о выходе в плей-офф с первого места
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Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу отреагировал на победу команды в матче с Испанией (2:1) и выход в 1/8 финала чемпионата мира с первого места в группе.

«Счастлив, что мои игроки смогли перевернуть страницу после поражения от Коста-Рики. Сегодня мы играли как единая команда, и это здорово увеличивало наши шансы на победу. В итоге мы её добились.

Знал ли я, как разворачиваются события в параллельном матче? Да. Мне сообщали и о двух голах Коста-Рики, но затем и голах Германии. В определённом случае нам могло хватить и ничьей, однако мы выиграли, и это оказалось самым главным.

Этот триумф – для наших болельщиков. Я видел на трибунах, сколько людей приехало из Японии, чтобы поддержать нас. Мы посвящаем эту победу всему народу Японии! Это для Азии и нашей страны. Наши победы над Германией и Испанией, лучшими командами в мире, вселяют большую уверенность. Мы очень довольны, хотя понятно, что ещё многому нам предстоит учиться. Однако мы доказали, что азиатские сборные способны выигрывать матчи на таких турнирах. Япония может побеждать на мировой арене», – приводит слова Мориясу Record.

Япония грохнула двух чемпионов мира и стала первой! А Испания чудом вышла из группы Япония грохнула двух чемпионов мира и стала первой! А Испания чудом вышла из группы

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