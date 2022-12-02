Ребров рассказал, чем Даниил Денисов лучше Сергея Пиняева

Технический координатор московского «Спартака» Артем Ребров объяснил свой выбор в голосовании премии «Первая пятерка».



«Первое место Денисова? Я вижу каждый день Денисова, как он развивается. В этом году он сделал очень большой прорыв в своей игре и команде сильно помог. Поэтому мой выбор легко объяснить.



Почему Пиняева поставил только на третье место? Я понимаю, что парень перспективный, у него хорошее будущее, но он не провел полноценный сезон. Даниил больше играл. Может, в следующем году я, возможно, назову Пиняева. Денисов провел больше игр.



Второе место Хлусевича? Все видели, что он играет на многих позициях. Сейчас он больше играет на позиции защитника. Даниил стал многопрофильным футболистом. Я их вижу постоянно. Для меня они, как дети. Я их лучше знаю, чем других молодых ребят», — приводит слова Реброва «РБ Спорт».