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«Надо пресекать». Бушманов – о дисквалификации игроков «Спартака» и «Зенита» за драку

«Надо пресекать». Бушманов – о дисквалификации игроков «Спартака» и «Зенита» за драку
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Бывший игрок московских ЦСКА и «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать по три игрока «Зенита» и «Спартака» за драку в матче Кубка России на шесть матчей в турнире.

«Наверное, это справедливое решение. Такие случаи с драками надо пресекать и больше не допускать. Много ли это матчей? Это решение КДК. У них есть свои протоколы и правила. «Спартак» и «Зенит» поплатились за эту драку, и команды потеряли футболистов», – приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

КДК дисквалифицировал Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао со стороны «Зенита», у «Спартака» – Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова. Все они получили красные карточки в компенсированное время игры Кубка России, которая состоялась 27 ноября. После ничьей 0:0 в основное время «Зенит» выиграл в серии пенальти (4:2).

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