Полузащитник сборной Японии Кубо: не стоит недооценивать Азию!
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Полузащитник сборной Японии Такефуса Кубо высказался о победе над сборной Испании (2:1).
«Есть мы, Австралия. Саудовская Аравия была очень близка к плей-офф. Не стоит недооценивать Азию! Такой победы над таким большим соперником, как Испания, не ждал никто. Но мы надеемся, что историческим вечером станет матч 1/8 финала против Хорватии. Думаю, это будет ночь, способная изменить историю нашего футбола.
В первом тайме я не чувствовал от испанцев большой опасности. Наш план во втором тайме заключался в прессинге. Другая команда при равном счёте начала бы выбивать мяч подальше от сосбтвенных ворот, но с помощью болельщиков мы останемся здесь ещё как минимум на один матч. Надеюсь, это будет бесплатно», — приводит слова Кубо L'Equipe.
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