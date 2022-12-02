Канчельскис ждёт развития от Пиняева, который признан лучшим молодым игроком РПЛ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Рейнджерс», «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что 18-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев выиграл премию «Первая пятёрка» по итогам 2022 года и признан лучшим молодым игроком Российской Премьер-лиги.



«Нет ощущения, что Пиняев – лучший молодой игрок. Просто на данный момент лучше футболистов у нас нет. Сергей молодец, но посмотрим, как он дальше будет развиваться. У нас было много хороших перспективных футболистов, которые получали разные призы и премии, но потом куда-то исчезали. Хотелось бы, чтобы этого не случилось с Пиняевым, чтобы он дальше прогрессировал.



Да, у Сергея есть прогресс, но нужно думать, как двигаться дальше. «Крылья Советов» – хорошая команда, но если Пиняев хочет дальше двигаться, то ему нужно думать о переходе в другой клуб или о переезде в Европу», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.



Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов почётной премии «Первая пятёрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту РПЛ Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова. Второе место занял нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов), третье – игрок «Спартака» Руслан Литвинов (172). Замкнули пятёрку ещё один футболист «Крыльев» Александр Коваленко и защитник «Ростова» Александр Сильянов.

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