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Александр Точилин: пока не говорил с руководством «Сочи» о своём будущем

Александр Точилин: пока не говорил с руководством «Сочи» о своём будущем
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Тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о своих перспективах остаться в команде. Ранее владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что главным тренером команды назначен Курбан Бердыев.

«Пока не разговаривал о своем будущем. На сегодняшний момент я в отпуске, как и вся команда. Как будет у всех свободное время, тогда сядем и обсудим. С Бердыевым я пока не общался.

Чтобы принять решение, надо со всеми переговорить. Сейчас мое желание – отдохнуть от первой части сезона. Выйдем из отпуска – тогда переговорим. Договор со мной ещё не расторгли. Когда выйду из отпуска, мы эти вопросы решим», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

70-летний Бердыев последний раз работал в российском чемпионате в 2019 году, когда второй раз в карьере возглавлял «Рубин». Во главе казанской команды специалист дважды становился чемпионом России, также два раза выигрывал Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке.

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