Киммих: худший день в карьере. Как пришёл в сборную, мы постоянно вылетаем

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих, поигравший за сборную Германии на чемпионате мира в Катаре и в центре полузащиты, и на правом фланге обороны, был крайне разочарован и своим, и командным выступлением после вылета из группы.



«Боюсь, наш вылет будет ассоциироваться с моим именем. Я пришёл в сборную в 2016 году. И тогда, и до этого Германия много лет подряд на больших турнирах была как минимум в полуфинале. А теперь мы дважды подряд вылетели на чемпионате мира уже на групповой стадии. В прошлом году выбыли на Евро в 1/8 финала. Это совсем не то, чего хотелось бы.



Это худший день в моей карьере. Мои игра и результаты – это тоже несостоятельность. Опасаюсь, что после такого могу провалиться в психологическую яму», – приводит слова Киммиха после матча с Коста-Рикой Kicker.

Отметим, что на Евро-2016, которое стало для Киммиха дебютным большим турниром в составе национальной команды, немцы тоже дошли до полуфинала, но уступили там французам. Йозуа отыграл на турнире четыре полных матча.

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