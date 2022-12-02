Осинькин – о признании Пиняева лучшим молодым игроком года в РПЛ: он к этому шёл

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу футболиста своей команды Сергея Пиняева в голосовании на звание лучшего молодого игрока РПЛ «Первая пятёрка», которое проводится ежегодно Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова.
«Удивился ли, что Пиняев выиграл награду лучшему молодому игроку года, хотя отыграл в основе только два месяца? Да, получились два ярких месяца, но до этого был ещё июль, где он сыграл два матча в старте. Он к этому шёл. В прошлом сезоне играл не так много, но качество уже было видно. Сейчас он стал взрослее, стал более цельным игроком», – приводит слова Осинькина Metaratings.
2 ноября Пиняеву исполнилось 18 лет. В РПЛ за «Крылья Советов» он дебютировал в 16-летнем возрасте – в июле 2021-го. Всего за самарцев Сергей провёл 45 матчей и забил восемь голов. В текущем сезоне на его счету три гола («Ростову», «Сочи» и «Торпедо») и три результативных передачи в 11 матчах чемпионата, в Кубке – четыре игры, один забитый мяч («Спартаку»).
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