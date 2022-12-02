39-летний Дани Алвес – о роли в сборной Бразилии: если я для игры на бубне, то лучший

39-летний защитник сборной Бразилии Дани Алвес принял участие в пресс-конференции перед игрой с Камеруном в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Вероятнее всего, он сыграет и станет самым возрастным



«Моя миссия в сборной – игра на бубне? (в оригинале – пандейру, разновидность бубна. – Прим. «Чемпионата») Если так, то я буду лучшим в этом деле. Если серьёзно, моя миссия в сборной – отдавать все силы для команды. У нас 26 игроков одинаково высокого уровня, и на каждый момент у нас есть план, а я должен ему следовать. Считаю, что в двух стартовых матчах на чемпионате мира, в которых я не играл, команде нужна была лучшая защита на моей позиции. А я хорош в атаке!



Жизнь научила меня следующему: когда ты сосредоточен на своей цели и самоотверженно работаешь, это приводит тебя в невообразимые места. Что происходит и сейчас. Эта поездка на мундиаль уникальна. Наверное, я пожинаю плоды того, что сеял все 16 лет в национальной сборной», – приводит слова Дани Алвеса Globo.

Новость по теме Globo: Бразилия сыграет с Камеруном резервным составом

Болельщики сборной Бразилии на Арабской Никольской