39-летний Дани Алвес – о роли в сборной Бразилии: если я для игры на бубне, то лучший

39-летний защитник сборной Бразилии Дани Алвес принял участие в пресс-конференции перед игрой с Камеруном в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Вероятнее всего, он сыграет и станет самым возрастным
«Моя миссия в сборной – игра на бубне? (в оригинале – пандейру, разновидность бубна. – Прим. «Чемпионата») Если так, то я буду лучшим в этом деле. Если серьёзно, моя миссия в сборной – отдавать все силы для команды. У нас 26 игроков одинаково высокого уровня, и на каждый момент у нас есть план, а я должен ему следовать. Считаю, что в двух стартовых матчах на чемпионате мира, в которых я не играл, команде нужна была лучшая защита на моей позиции. А я хорош в атаке!
Жизнь научила меня следующему: когда ты сосредоточен на своей цели и самоотверженно работаешь, это приводит тебя в невообразимые места. Что происходит и сейчас. Эта поездка на мундиаль уникальна. Наверное, я пожинаю плоды того, что сеял все 16 лет в национальной сборной», – приводит слова Дани Алвеса Globo.
Болельщики сборной Бразилии на Арабской Никольской
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