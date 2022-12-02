Пеле прокомментировал свою госпитализацию

Легендарный бразильский нападающий Пеле опроверг информацию о том, что его госпитализация была внеплановой.
«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение», — написал Пеле в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что у Пеле диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за который он не может самостоятельно заботиться о себе.
В последние месяцы Пеле провёл химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В данный момент Пеле проходит специальное обследование и сдаёт необходимые анализы, и неизвестно, когда врачи смогут выписать его из больницы.
Напомним, в сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.
- 2 декабря 2022
-
05:55
-
05:01
-
04:58
-
04:57
-
04:57
-
04:41
-
04:29
-
04:16
-
04:00
-
03:58
-
03:46
-
03:42
-
03:30
-
03:24
-
03:10
-
02:57
-
02:43
-
02:35
-
02:33
-
02:29
-
02:02
-
01:54
-
01:36
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:46
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:30
-
00:29
-
00:26
-
00:09
- 1 декабря 2022
-
23:57