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Кейлор Навас не собирается завершать карьеру в сборной Коста-Рики

Кейлор Навас не собирается завершать карьеру в сборной Коста-Рики
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Вратарь «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас заявил, что не собирается завершать карьеру в нациоанльной сборной.

«Я чувствую себя прекрасно, всем доволен. Для меня большая честь представлять свою страну. Посмотрим, что случится в будущем, но я чувствую себя хорошо. Будем двигаться вперёд шаг за шагом. Я готов играть на международном уровне на сто процентов», — циттирует Наваса L'Equipe.

Напомним, в третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Коста-Рики проиграла команде Германии со счётом 2:4.

Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.

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