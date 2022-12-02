Кейлор Навас не собирается завершать карьеру в сборной Коста-Рики

Вратарь «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас заявил, что не собирается завершать карьеру в нациоанльной сборной.



«Я чувствую себя прекрасно, всем доволен. Для меня большая честь представлять свою страну. Посмотрим, что случится в будущем, но я чувствую себя хорошо. Будем двигаться вперёд шаг за шагом. Я готов играть на международном уровне на сто процентов», — циттирует Наваса L'Equipe.



Напомним, в третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Коста-Рики проиграла команде Германии со счётом 2:4.



Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.