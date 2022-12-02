Кейлор Навас не собирается завершать карьеру в сборной Коста-Рики

Вратарь «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас заявил, что не собирается завершать карьеру в нациоанльной сборной.
«Я чувствую себя прекрасно, всем доволен. Для меня большая честь представлять свою страну. Посмотрим, что случится в будущем, но я чувствую себя хорошо. Будем двигаться вперёд шаг за шагом. Я готов играть на международном уровне на сто процентов», — циттирует Наваса L'Equipe.
Напомним, в третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Коста-Рики проиграла команде Германии со счётом 2:4.
Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.
- 2 декабря 2022
-
05:55
-
05:01
-
04:58
-
04:57
-
04:57
-
04:41
-
04:29
-
04:16
-
04:00
-
03:58
-
03:46
-
03:42
-
03:30
-
03:24
-
03:10
-
02:57
-
02:43
-
02:35
-
02:33
-
02:29
-
02:02
-
01:54
-
01:36
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:46
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:30
-
00:29
-
00:26
-
00:09
- 1 декабря 2022
-
23:57