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Сборная Испании смогла одержать лишь три победы на чемпионатах мира после ЧМ-2010

Сборная Испании смогла одержать лишь три победы на чемпионатах мира после ЧМ-2010
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Сборная Испании уступила Японии (1:2) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

У пиренейцев только три выигранных матча на турнире после победного ЧМ-2010, сообщает журналист Педро Мартин

В Катаре Испания разгромила Коста-Рику (7:0), в 2018 году одолела Иран (1:0), а в 2014-м обыграла Австралию (3:0).

Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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