Мората после матча с Японией: постараемся исправиться, иначе нам придётся ехать домой

Нападающий сборной Испании и «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал поражение команды в матче с Японией (1:2), а также поделился мыслями относительно выхода своей сборной в плей-офф чемпионата мира.



«Это футбол, игра была невероятной. Важно то, что мы находимся в следующем раунде, мы должны думать об этом, а также анализировать игру. Почти во всех чемпионатах мира, что я смотрел, все команды проходили через сложные моменты. Через это нужно пройти, но вы должны продолжать верить в нас.



На поле всё было очень быстро, было пять минут, за которые нам забили два мяча. Посмотрим на видео и сделаем выводы. Сейчас сложно что-то комментировать.



Марокко — это очень сильный соперник, но мы собираемся выложиться на полную.



С завтрашнего дня начнём фокусироваться на плей-офф и постараемся сделать так, чтобы такого больше не было, иначе нам придётся ехать домой», – приводит слова Мораты Sport.es.

Драка фанатов Бразилии и Аргентины в городе Керала, Индия