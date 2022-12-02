Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу: у нас новая цель — четвертьфинал

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал победу над Испанией (2:1) и выход в плей-офф ЧМ-2022, а также рассказал о новой цели своей национальной команды.
«Большое спасибо всем нашим болельщикам, народу Японии, за поддержку. Благодаря им мы смогли победить в этом сложном матче. Я счастлив, что смог подарить победу всем и, с точки зрения финиша, у нас новая цель — четвертьфинал.
Игроки показывают нам другой и новый взгляд на то, как бороться на мировой арене, и мы хотели бы установить новый рекорд своей национальной сборной, пройдя в четвертьфинал чемпионата мира или даже дальше», — приводит слова Мориясу официальный сайт FIFA.
Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.
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