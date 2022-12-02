Хаверц — о вылете с ЧМ: с таким качеством игроков мы не можем проигрывать Японии

Полузащитник сборной Германии и лондонского «Челси» Кай Хавертц прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.
«Мы не ожидали такого результата от испанцев, но нам нужно хорошенько присмотреться к себе. У нас было достаточно шансов победить Японию и Испанию.
Коста-Рика дала нам шанс выйти из группы, но мы им не воспользовались. Мы перевернули игру, что, безусловно, было хорошо. С таким качеством игроков мы не можем проигрывать Японии, так что мы заслужили вернуться домой», — приводит слова Хаверца официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко. Сборная Германии заняла третье место, набрав 4 очка.
Болельщики Аргентины из Индии рушат главный стереотип ЧМ
- 2 декабря 2022
-
07:01
-
07:00
-
06:25
-
06:12
-
05:55
-
05:01
-
04:58
-
04:57
-
04:57
-
04:41
-
04:29
-
04:16
-
04:00
-
03:58
-
03:46
-
03:42
-
03:30
-
03:24
-
03:10
-
02:57
-
02:43
-
02:35
-
02:33
-
02:29
-
02:02
-
01:54
-
01:36
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:46
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:30