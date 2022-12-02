Хаверц — о вылете с ЧМ: с таким качеством игроков мы не можем проигрывать Японии

Полузащитник сборной Германии и лондонского «Челси» Кай Хавертц прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.



«Мы не ожидали такого результата от испанцев, но нам нужно хорошенько присмотреться к себе. У нас было достаточно шансов победить Японию и Испанию.



Коста-Рика дала нам шанс выйти из группы, но мы им не воспользовались. Мы перевернули игру, что, безусловно, было хорошо. С таким качеством игроков мы не можем проигрывать Японии, так что мы заслужили вернуться домой», — приводит слова Хаверца официальный сайт Немецкого футбольного союза.



Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко. Сборная Германии заняла третье место, набрав 4 очка.

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